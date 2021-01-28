Москва, , 11:41 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание полетов в весенний период 2021 года, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Так, в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса,. с 28 марта по 30 апреля отменяются авиарейсы в 43 страны мира. Со списком стран можно ознакомиться на сайте «Аэрофлота».

Отмена авиарейсов пока не коснется летнего расписания. За возвратом денег за авиабилеты пассажирам нужно обратиться по их месту приобретения.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон с 22 декабря.

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