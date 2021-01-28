Москва, , 11:34 — REGNUM Китайская компания FAW (First Automotive Works) планирует представить на рынке России модель суббренда Bestune — кроссовер Bestune T77. Об этом сообщается на сайте «За рулем».

В КНР кроссовер продаётся с турбированным двигателем рабочим объёмом 1,2 л производительностью 143 л. с. Также в линейку моторов входит 169-сильная версия авто с 1,5-литровым агрегатом. Движки сочетаются либо с шестискоростной «механикой», либо с семискоростным «роботом». Привод у модели передний.

Салон кроссовера может похвастаться голографическим электронным помощником, который появляется над передней панелью. Водитель может выбрать в качестве виртуального помощника одного из трех предустановленных персонажей.

Сколько будет стоить модель в России пока не сообщается. В Китае базовая версия Bestune T77 стоит 111 800 юаней (1 305 000 рублей), а топовая — 144 800 юаней (1 690 000 рублей).

Напомним, выручка компании FAW в прошлом году составила 695 млрд юаней (около $107 млрд). Это на 12,5% больше, чем в 2019 году.

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