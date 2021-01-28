Горно-Алтайск, , 11:30 — REGNUM За 12 месяцев 2020 года оборот розничной торговли в Республике Алтай составил 29 млрд рублей или 96,6% относительно результатов предыдущего, 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Наибольшую долю в структуре товарооборота заняли крупные и средние организации — 57%. Предприятия малого предпринимательств обеспечили около 42% оборота. Доля рынков и ярмарок составила лишь 1%.

«В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, составил 48,5%, непродовольственных товаров — 51,5%», — отметили в службе статистики.

Добавим, что оборот в сфере предприятий общественного питания снизился ещё больше, составив 965 млн или 85,7% по сравнению с 2019 годом.