Сеул, , 11:33 — REGNUM В 2020 году потребление риса на душу населения в Южной Корее составило 57,7 кг, что на 2,5% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает No Cut News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Несмотря на то, что рис — один из основных продуктов питания жителей страны, его потребление постепенно снижается с 1980 года.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с изменением пищевых привычек южнокорейцев.

Общий объём риса, используемого производителями продуктов питания, составил 650 тыс. тонн, что на 12,6% меньше, чем годом ранее. В частности, это связано с сокращением спроса на алкогольные напитки и закуски на основе риса.

Между тем потребление прочих видов зерновых, бобовых и крахмалистых овощей, напротив, увеличилось на 6,1%, до 8,7 кг.