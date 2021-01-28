Москва, , 11:31 — REGNUM Десять запусков ракет-носителей «Союз-2» и «Союз-СТ» в интересах зарубежных партнёров планирует Роскосмос в 2021 году. Об этом рассказал 28 января заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

РН Союз-2.1б Mil.ru

Четыре запуска состоятся на космодроме Байконур, три — на Восточном и ещё три — на Куру во Французской Гвиане. С космодрома Куру запустят аппарат европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.

На второй квартал намечен запуск с Байконура космического аппарата дистанционного зондирования Земли CAS500−1. Этот аппарат выводит Южная Корея, попутной полезной нагрузкой будут 34 иностранных и российских спутника.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году российская сторона заключила договоры на запуск южнокорейских аппаратов CAS500−1 и CAS500−2 на ракете-носителе «Союз-2.1а».

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