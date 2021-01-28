Ульяновск, , 11:18 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году из регионального резервного фонда более 1,7 млрд рублей направлено в сферу здравоохранения. Это составляет почти половину резерва, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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В целом на развитие здравоохранения в прошлом году потрачено 13 млрд рублей. По словам губернатора Сергея Морозова, в регионе на эти цели направили «рекордную сумму».

Из этой суммы 1,7 млрд рублей составили средства резервного фонда правительства. В пандемию коронавируса на поддержку и развитие здравоохранения выделено почти половина резервных средств.

Региональные власти отмечают, что 740 млн рублей направлено на закупку оборудования для лечения больных COVID-19 и диагностики — в частности, газификаторов, аппаратов ИВЛ, реанимационного обеспечения.

Ещё 144,5 млн рублей выделено на ремонт учреждений здравоохранения. На развертывание дополнительного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом потрачено 15 млн рублей, на поддержку медицинских работников направлено более 583 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за последние сутки предварительно подтверждено 219 случаев заражения SARS-CoV-2, всего выявлено 43 210 случаев заражения коронавирусом.

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