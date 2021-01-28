Москва, , 11:04 — REGNUM На рынке нефти 27 января оказалось днем более волатильным в сравнении с недавней «спячкой». Тем не менее после внутридневных колебаний котировки так и остались в привычном диапазоне, ухватившись за отметку $55 после неудачной попытки тестирования уровня $56 заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 28 января, с утра нефть марки Brent торгуется во флэте, находясь в непосредственной близости к 20-дневной скользящей средней, которая пока продолжает выполнять функцию поддержки.

Всплеск оптимизма в сырьевом сегменте, который оказался непродолжительным, был вызван статистикой минэнерго США.

Согласно официальному отчету ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились почти на 10 млн баррелей против прогноза падения на 1,7 млн. Результат превысил не только ожидания, но и оценку API, чем и порадовал трейдеров.

Впрочем, возвращение довольно агрессивного бегства от рисков, вследствие которого ведущие индексы Уолл-стрит пережили худшую с конца октября сессию, нивелировало весь оптимизм от релиза и отправило цены на отрицательную территорию наряду с мировыми акциями, причем невзирая на голубиную риторику Федрезерва, который ожидаемо оставил курс монетарной политики без изменений.

Неутешительная статистика по эпидемии коронавируса и продолжающиеся ограничения напомнили инвесторам о рисках для восстановления мирового спроса, а рост доллара как защитного актива только подлил масла в огонь.

Если в течение дня эта негативная тенденция сохранится, возникнет угроза для пробоя 20-дневной скользящей средней, утрата которой повлечет выход из текущего диапазона с более агрессивными продажами», — пояснил эксперт.

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