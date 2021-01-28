Душанбе, , 11:00 — REGNUM По итогам 2020 года объем промышленного производства в Таджикистане составил 30,8 млрд сомони ($2,7 млрд), что на 9,7% больше, чем в 2019 году. Об этом 28 января заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода на расширенном заседании правительства в Душанбе.

По его словам, объем ВВП в 2020 году вырос на 4,5%, до 82,5 млрд сомони ($7,2 млрд). Экономический рост стал возможен за счет увеличения промышленного производства на 9,7%, производства в сельском хозяйстве — на 8,8%, а также за счет роста экспорта на 19,8%.

Расулзода отметил, что объем платных услуг, оказанных населению, сократился на 9,9%, внутренний товарооборот уменьшился на 6,8%, инвестиции в основной капитал — на 4,6%, пассажиропоток — на 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года инфляция в Таджикистане составила 9,4%, что на 1,4 процентного пункта больше, чем в 2019 году. До пандемии власти республики прогнозировали уровень инфляции в 7%.

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