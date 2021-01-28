Уфа, , 11:10 — REGNUM Довести к 2024 году урожай зерновых в Башкирии до пяти миллионов тонн. Такую задачу поставил перед министерством сельского хозяйства республики глава региона Радий Хабиров, обращаясь с Посланием региональному государственному собранию.

По его словам, Башкирия закрепила за собой статус одной из ведущих житниц России: объем аграрной продукции республики составил 177 млрд рублей. А экспорт агропродукции вырос в 1,5 раза до 165 млн долларов. Глава республики поблагодарил всех сельхозработников за их труд.

Он особо отметил механизатора сельскохозяйственного предприятия им. Фрунзе Рифа Кантимерова, стаж работы которого составляет 35 лет.

«Он на своем комбайне в 2020 году намолотил более 2 тысяч тонн зерна. Благодаря таким героям аграрного фронта наш республиканский каравай в этом году достиг 4 млн тонн зерна. Такой урожай является вторым за последнее десятилетие. И я думаю, что мы можем больше», — подчеркнул Хабиров.

При этом Хабиров отметил, что высокие урожаи не должны являться разовыми рекордами, они должны стать ежегодными показателями.

«Я ставлю перед нашим минсельхозом задачу довести к 2024 году урожай зерновых до 5 млн тонн», — заявил Хабиров.

Глава республики также сообщил, что в прошлом году впервые республиканские аграрии приобрели сельскохозяйственную технику на десять млрд рублей. В результате, по этому показателю Башкирия оказалась в тройке лучших регионов РФ.

Он подчеркнул, что в период пандемии регион не испытывал дефицита ни по одному товару.

«Тем не менее, надо отладить взаимодействие производителей, переработчиков и торговых организаций по принципу «от поля до прилавка». Мы начали этот процесс, будучи шестыми в Приволжском округе по объемам переработки. Я поставил задачу, чтобы к 2024 году Башкортостан вышел на второе место. Будем её решать, укреплять нашу продовольственную безопасность», — отметил Радий Хабиров.

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