Южно-Сахалинск, , 10:51 — REGNUM Сахалинский арбитраж прекратил производство по банкротному иску к ПАО «Холмский морской торговый порт», которое является стивидорной компании незамерзающего морского порта федерального значения. Решению судьи Кублицкой предшествовало ходатайство о прекращении производства по делу, поступившее от ответчика, передаёт ИА REGNUM.

Полностью вердикт пока не обнародован, вероятно, что спор был решён миром до рассмотрения иска по существу. Истцом выступало ООО «Экошельф», выдвинувшее претензии на сумму более 2,3 млн рублей. Компания-истец принадлежит компании «Уорлд энвайронментал сервис технолоджис ЛЛС» из США и федеральному бюджетному учреждению «Морская спасательная службы Росморречфлота». Часть доли в компании числится как собственная доля общества.

Напомним, торговый порт попал в медиаповестку в декабре 2020 года на фоне конфликта между акционерами. Смену генерального директора в компании, проведённую частью акционеров, на сегодня оспаривают в суде. Этим событиям предшествовал скандал с тарифами, в который вмешались сахалинские власти.

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