Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM В 2020 году в Санкт-Петербурге было реализовано покупателям 142 837 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 7% меньше, чем в 2019 году, что объясняется последствиями весеннего локдауна. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в профильном аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб».

Автомобили на парковке Дарья Драй © ИА REGNUM

В то же время уже с июля 2020 года продажи новых автомобилей показывали ежемесячный рост. Из-за этого минувший год авторынок Петербурга закончил на мажорной ноте: в декабре продажи увеличились на 18% к уровню декабря 2019 года.

«Петербургский авторынок показал более оптимистичную динамику, чем общероссийский, где падение продаж составило 9%, — отметил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. — Сокращение реализации автомобилей на 7% можно признать успешным — частично это тот объем, который был потерян в период острой фазы локдауна в апреле-мае».

Самой популярной маркой автомобилей в Петербурге в 2020 году стал Hyundai. На втором месте LADA, на третьем — KIA.

Самым популярным в Петербурге новым автомобилем, как и в 2019 году, стал кроссовер Hyundai Creta, продажи которого увеличились на 17%. В тройку моделей-лидеров также вошли VW Polo и KIA Rio.

Из числа ведущей десятки брендов рост продаж по итогам 2020 года показали Hyundai, LADA и Skoda.

На начало 2021 год аналитики пока больших надежд не возлагают.

«Положительным результатом первого квартала станет объем продаж на уровне прошлого года. Но возможен и всплеск интереса к покупке автомобилей — его могут стимулировать планы по повышению ставки утилизационного сбора, что в перспективе вызовет рост стоимости машин», — говорит Евгений Еськов.

Добавим, доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России в 2020 году составила 8,9% (в 2019 году — 8,7%).