Обнинск, Калужская область, , 11:17 — REGNUM Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области в 2020 году увеличило в два раза производство ситалловых подложек для пленочных интегральных микросхем радиоэлектронной аппаратуры, сообщает 28 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Ситалловая подложка для пленочных интегральных микросхем радиоэлектронной аппаратуры Technologiya.ru

По его словам, ситалловые подложки предназначены для изготовления пленочных микросхем и электронной аппаратуры. Созданная на ОНПП «Технология» продукция обладает высокой степенью чистоты рабочей поверхности, на 25% превышающей стандартные характеристики, в том числе у зарубежных аналогов. Производственные мощности позволяют обеспечивать выпуск 100 тыс. ситалловых подложек в год.

«Предприятие способно полностью покрыть спрос отечественной радиоэлектронной промышленности на ситалловые подложки. Рост заказов в том числе обеспечивает высокое качество продукции», — сказал Андрей Силкин.

Серийное производство ситалловых подложек было организовано на обнинской «Технологии» в рамках программы импортозамещения ещё в 2018 году. Ранее эта продукция, необходимая предприятиям отечественной радиоэлектронной, авиационной промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса, поставлялась из-за рубежа.

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