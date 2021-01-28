Москва, , 10:35 — REGNUM Авиперевозчики в России за январь-декабрь 2020 года сократили перевозки до 69,17 млн пассажиров, это на 46% меньше, чем в 2019 году, сообщили 18 января в пресс-службе Росавиации.

Больше всего за 2020 года пассажиропоток сократила авиакомпания «Аэрофлот» — на 60,9%, до 14,56 млн пассажиров. На 12,1%, до 12,3 млн пассажиров снизила перевозки авиакомпания S7.

Лукостер «Победа» уменьшил авиаперелёты на 11,7%, до 9 млн пассажиров, «Россия» — на 50,6%, до 5,71 млн, «Уральские авиалинии» — на 41,4%) до 5,62 млн. Международные перевозки сократились на 76,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года авиакомпании России сократили перевозки на 42,5%, до 5 млн пассажиров.

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