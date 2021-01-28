Москва, , 10:32 — REGNUM Компания «Рево Технологии», лидер российского финтехрынка в сегменте Buy Now Pay Later, развивает свой сервис «аванс на любые цели» под новым брендом Мокка. Сервис позволяет провести бесконтактную регистрацию любого покупателя моментально в мобильном приложении или прямо в магазине и сразу совершать покупки.

На сегодняшний день на рынке существует несколько категорий финансовых услуг, которые предоставляют как традиционные банковские организации, так и необанки — это традиционные дебетовые и кредитные карты, а также кредиты в магазинах и карты рассрочки. На фоне них сервис Мокка уникален тем, что это полностью онлайновый продукт. Можно сказать, что сервис Мокка — это то же самое, что и шведская Klarna — компания, известная своей моделью «покупай сейчас, плати потом».

В отличие от традиционных банковских продуктов и карт рассрочек, Мокка позволяет все делать онлайн, без походов в банк, заполнения бумажных анкет и необходимости получать пластиковые карты. Моментальная регистрация в сервисе доступна в России, Польше и Румынии в более чем 7100 онлайн‑ и офлайн-магазинах, в самых разных категориях — от одежды, электроники, детских товаров, до путешествий и ювелирных изделий.

«Сервисы отложенной оплаты, или Buy Now Pay Later на фоне стремительного развития e-commerce и цифровых каналов продвижения стали популярными во всем мире, особенно популярны среди молодой аудитории, так называемых миллениалов и поколения Z, которые совершают покупки через смартфоны. Сервис Мокка дает важные преимущества онлай‑ и офлайн-магазинам во всех их каналах взаимодействия с этой целевой аудиторией», — отмечает сооснователь компании Ирина Швакман.

В мобильном приложении Мокка пользователь получает доступ к авансу на любые цели, как на покупки, так и на оплату услуг и переводы на карты. Недавно в приложении также появилась возможность выпускать виртуальную кредитную карту, которую можно привязать к ApplePay и GooglePay. Кроме этого, компания создала ряд новых решений для партнеров. В том числе новое мобильное приложение для физических магазинов, которое позволяет сотрудникам оформить даже небольшую покупку с отложенной оплатой за две минуты и новые коробочные решения для запуска отложенных платежей в онлайн-магазинах.

Сервисы компании сегодня уже насчитывают более 5 млн уникальных пользователей. Среди партнеров компании — крупнейшие ретейлеры: Детский мир, Lamoda, 585 Золотой, OneTwoTrip и многие другие топ-бренды.