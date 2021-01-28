Москва, , 10:36 — REGNUM По итогам 2020 года продажи машин С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») в России снизились на 17% в годовом сравнении, до 156 063 единиц. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

Наибольшим спросом в 2020 году в С-сегменте пользовались модели Lada Vesta. За год в стране дилеры продали 102 121 такую модель, что на 4,6% меньше, чем в 2019 году.

На втором месте по продажам в сегменте находится чешская модель Skoda Octavia. Это авто предпочли приобрести 18 422 российских автолюбителя. Здесь продажи «просели» более существенно — на 19%. Тройку лидеров замыкает южнокорейская модель KIA Cerato с результатом в 13 054 проданных в прошлом году автомобиля. Это на 6% меньше, чем в предшествующем году.

Четвёртое и пятое места в списке заняли соответственно KIA Ceed (9580 ед.; — 36,5%) и Hyundai Elantra (2683 ед.; — 44%).

Напомним, по итогам прошлого года в РФ самым продаваемым автомобилем В-сегмента (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль) стала отечественная модель Lada Granta. В общей сложности за год российские автолюбители купили 126,1 тыс. единиц новых моделей Granta — на 7,2% меньше, чем в 2019 году.

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