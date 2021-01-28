Уфа, , 10:32 — REGNUM Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня должен стать центром развития Башкирии, настоящей «фабрикой стартапов», а также центром «экономики знаний». Об этом 28 января сообщил глава региона Радий Хабиров, обращаясь с Посланием государственному собранию региона.

По его словам, в 2020 году в регионе будут запущены совместные с университетом «Сколтех» программы для аспирантов и магистрантов Башкирии, а также республиканские «мегагранты». Кроме этого, будет увеличено число предуниверсариев.

Хабиров отметил, что современный студенческий кампус на десять тысяч иностранных студентов планируют построить в республике к 2024 году.

«Летом в комплексе на улице Валиди мы запускаем первую очередь IQ-ПАРКА — технопарка высоких технологий со статусом регионального оператора «Сколково». Это будет эффективная площадка для инновационного бизнеса. Резиденты парка получат доступ к ресурсам «Сколково», особые преференции и современные сервисы», — сообщил он.

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