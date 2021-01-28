Ташкент, , 10:20 — REGNUM По итогам 2020 года общий номерной фонд гостиниц Узбекистана увеличился на 11,7%, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

С 2016 по 2020 год номерной фонд увеличился на 61%, до 29 218 единиц. Средний темп прироста составил 10−11% в год. Госкомстат прогнозирует увеличение этого показателя в 2021 году до 32 243 номеров.

В 2019 году уровень загрузки номерного фонда составил 60%, а в 2020 году — уменьшился до 10−15%. В ближайшее время гостиничный бизнес вернется к докризисному уровню.

Как сообщало ИА REGNUM, госкомитет по развитию туризма в Узбекистане планирует открыть всесезонный горнолыжный курорт «Заамин» в Джизакской области республики.

Читайте также: В Узбекистане планируют построить всесезонный горнолыжный курорт