Пенза, , 10:38 — REGNUM Местом строительства мусороперерабатывающего завода в Пензенской области выбран Бессоновский район. Его планируют возвести в 2023 году. Реализацию намеченного проекта и дальнейшую эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры обсудили в правительстве области 28 января.

Начало строительства нового завода запланировано на декабрь 2021 года. Стоимость инвестпроекта оценивается в 1 млрд 350 млн рублей. Земельный участок под застройку уже выделен и документально оформлен. Также готов проект организации сети электроснабжения, проходит экспертизу проектно-сметная документация на строительство двухполосной дороги до объекта.

Соглашение по возведению мусороперерабатывающего завода между областным управлением ЖКХ и государственного земельного надзора и компанией «Маг Груп Пенза» заключили еще в 2018 году.

Губернатор области Иван Белозерцев нацелил собравшихся не дожидаться декабря и приступить к этой работе раньше, не нарушая намеченного графика. Строительство завода и полигона отходов производства и потребления — это вопрос экологии, добавил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, из-за высокой нагрузки на имеющиеся мусороперерабатывающие заводы в Саратовской области появилась необходимость строительства дополнительного — четвертого завода. Такую задачу поставил губернатор региона Валерий Радаев летом 2020 года.

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