Уфа, , 10:07 — REGNUM Вопрос создания второй экономической зоны технико-внедренческого типа прорабатывают в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава региона Радий Хабиров в ходе обращения с ежегодным Посланием республиканскому государственному собранию.

По его словам, для индустриально мощной Башкирии необходимо сформировать промышленную экономику нового уровня. Поэтому руководство региона прорабатывает вопрос о создании второй особой экономической зоны технико-внедренческого типа.

«Нам нужны эффективные инструменты для поддержки в республике именно наукоемких отраслей, производства высокотехнологической продукции», — сообщил Хабиров.

Глава региона также поручил республиканскому правительству проработать вопрос по расширению территории особой экономической зоны промышленного типа «Алга»: к данной территории проявляют большой интерес как российские, так и зарубежные инвесторы, пояснил он.

Хабиров сообщил, что территорию «Алги» уже начали активно осваивать резиденты. Так, в 2021 году на этой территории может появиться 800 новых рабочих мест, а в 2022 году появятся еще около двух тысяч рабочих мест, сообщил он.

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