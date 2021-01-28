Сеул, , 10:06 — REGNUM На птицеферме в южнокорейском городе Кочхан провинции Чолла-Пукто расследуют предполагаемый случай заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны через один-три дня.

В связи с этим ветеринарные органы ограничили перемещение птицы в радиусе 10 км от места обнаружения вируса, а также призвали фермеров к усилению мер предосторожности.

Отметим, что в настоящее время на территории страны выявлено 77 очагов высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8. Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Кёнгидо, где выявлено 24 очага инфекции, а также в провинции Чолла-Намдо и Чолла-Пукто (по 14 очагов).

В общей сложности уничтожено порядка 23 млн голов домашней птицы.