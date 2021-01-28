Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM В Бурятии, по данным за январь — ноябрь 2020 года, средняя численность работников составила 210 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, значительную их долю составляют представители сферы образования (16,6%), здравоохранения и социальных услуг (13,7%).

Средняя заработная плата в организациях составила почти 40,5 тыс. рублей. Наибольшую зарплату, как оказалось, получают работники в сфере добычи полезных ископаемых — 81,5 тыс. рублей.

Меньше всего — лишь половину от средней зарплаты по республике — получают сотрудники гостиниц и предприятий общепита, торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2020 года соответствовала 99,4% к уровню октября 2020 года и 97,1% к уровню ноября 2019 года. Реальная заработная плата в январе — ноябре 2020 года соответствовала 102,1% к январю — ноябрю 2019 года», — отметили в службе статистики.