Москва, , 09:32 — REGNUM Список самых ожидаемых в 2021 году в России новых моделей авто сегмента среднеразмерных кроссоверов и внедорожников (модели SUV (C)) обнародовали 28 января специалисты портала «Цена Авто».

Отмечается, что на данный сегмент в 2020 году пришлось 42% от всех проданных в России новых автомобилей класса SUV (кроссоверы и внедорожники). В 2021 году на российском авторынке ожидается появление четырех новых среднеразмерных моделей SUV, а также трех машин нового поколения и еще четырех обновленных автомобилей.

Так, в первом квартале текущего года в России будет представлен новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro, а во второй половине 2021 года стоит ожидать появления нового кроссовера LX от дочернего бренда Chery — CheryExeed.

Китайская компания FAW привезет в РФ переднеприводный кроссовер Bestune T77, а еще один китайский автопроизводитель — Geely — представит весной 2021 года на авторынке России обновленный Atlas Pro.

В начале года российские дилеры начнут продажи в России двух обновленных кроссоверов Peugeot — 3008 и 5008.

Также в первом квартале свою новинку представит корейская компания Hyundai. Это будет модернизированный кроссовер Santa Fe, а также появится кроссовер Tucson четвертого поколения.

Mitsubishi представит в России в 2021 году две новинки — это будет новое поколение кроссовера Outlander и рестайлинговый рамный внедорожник Pajero Sport. Причем производство последнего будет налажено на предприятии PSMA в Калуге.

В конце 2021 года свою новинку представит на российском авторынке и японская компания Nissan. Это будет Nissan X-Trail, получивший обновление в 2020 году.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2021 года Opel представит в России новый Opel Crossland.

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