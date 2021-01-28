Москва, , 09:28 — REGNUM Новая Москва может принять в 2030 году Всемирную выставку ЭКСПО. Об этом заявил глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, в данное время обсуждается возможность проведения ЭКСПО-2030 в Новой Москве и подбирается площадка для размещения международной выставки.

Предварительно выбран земельный участок по Киевскому шоссе напротив аэропорта Внуково. Жидкин уточнил, что объем строительств для организации ЭКСПО-2030 составит около 300 тыс. кв. метров.

Как сообщает ИА REGNUM, ближайшая Всемирная выставка Expo состоится в 2021 году в Дубае.

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