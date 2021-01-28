Чита, , 08:54 — REGNUM Животноводам Забайкалья возместят значительно больную сумму затрат на покупку сельскохозяйственных животных. Как пояснила глава краевого минфина Вера Антропова, в 2021 году на эти цели в бюджете предусмотрели 10 миллионов рублей, что в 10 раз больше, чем в 2020 года.

«Субсидия предназначена сельхозтоваропроизводителям для возмещения части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новая мера государственной поддержки была введена в Забайкалье с 2020 года. Она позволила приобрести забайкальским хозяйствам 75 голов крупного рогатого скота на общую сумму около 900 тысяч рублей.

Ранее в забайкальском минфине отмечали, что производителям молока в Забайкалье вдвое увеличена субсидия — в 2021 году фермеры получат 10 миллионов рублей.