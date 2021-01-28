Москва, , 08:53 — REGNUM Рестайлинговый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross появится в России в апреле 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Покупателям предложат три версии нового кроссовера, две из которых будут укомплектованы новым атмосферным двухлитровым мотором производительностью 150 «лошадей». Этот силовой агрегат функционирует с передним приводом и вариатором CVT.

Третья версия модернизированного Mitsubishi Eclipse Cross будет самой дорогой. Она получит 1,5-литровую турбированную «четвёрку» производительностью 150 «лошадей» и привод 4×4.

Также автопроизводители оснастят автомобиль адаптивным круиз-контролем, системой смягчения последствий лобового столкновения, опцией мониторинга слепых зон и системой автоматического переключения дальнего света.

Напомним, по итогам прошлого года российские дилеры Mitsubishi реализовали 28,15 тыс. машин — на 30% меньше, чем в 2019 году. Кроссовер Outlander стал самой продаваемой моделью марки на авторынке России в 2020 году.

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