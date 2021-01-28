Чита, , 08:48 — REGNUM Чтобы повысить занятость власти Забайкальского края запустили седьмой «Кадровый день». Как сообщает сегодня, 28 января, пресс-служба регионального правительства, к мероприятию подключились муниципальные районы края.

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«На онлайн-площадках представлены административные, руководящие должности, вакансии по рабочим профессиям. Жители Читы и районов края могут самостоятельно просмотреть имеющиеся предложения, а также получить помощь в подборе вакансии», — пояснила заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Людмила Емельянова.

Проект призван преодолеть экономические последствия эпидемии коронавируса и помочь забайкальцам найти работу, а компаниям и организациям — усилить команду новыми сотрудниками.

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