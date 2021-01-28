Чебоксары, , 08:41 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии на капитальный ремонт десятикилометрового участка выделяется более 534 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики». Речь идёт о капитальном ремонте автомобильной дороги в Ядринском районе: Никольское — Ядрин — Калинино, км 21+372 — км 31+660. В техническом задании уточняется, что это участок протяжённостью 10,441 км с шестиметровой шириной.

Согласно документации, капремонт должен быть завершён за десять месяцев с учётом технологических перерывов, в том числе в 2021 году он должен проводиться с 1 июня по 31 июля, в 2022 году — с 1 июня по 31 июля, в 2023 году — с 1 мая по 31 октября.

Начальная цена определена в размере 534 269 184 рубля. Данные средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

Заявки принимаются до 5 февраля.