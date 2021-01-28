Киншаса, , 08:43 — REGNUM Депутаты парламента Демократической Республики Конго проголосовали за отстранение от власти премьер-министра Сильвестра Илунги Илукамбы. Об этом сообщает BBC Africa.

Илукамбе, который не присутствовал во время вотума недоверия в парламенте, было дано 24 часа, чтобы уйти в отставку.

Законодатели обвиняют Илукамбу, союзника бывшего президента Жозефа Кабилы, и его министров в плохой работе.

Журналисты отмечают, что роспуск правительства позволит президенту Феликсу Чисекеди назначить лояльных себе политиков министрами.

В прошлом месяце Чисекеди распустил коалицию, сформированную его предшественником, чьи союзники доминировали в ключевых министерствах.

С тех пор Чисекеди уговаривал депутатов выйти из альянса Кабилы, который ранее имел большинство в парламенте, что привело к срыву президентской программы реформ.

Это будет первый случай в 60-летней истории независимой ДР Конго, когда правительство было вынуждено уйти в отставку.