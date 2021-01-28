Чита, , 08:37 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил о намерении расширить взаимодействие с мэрией Москвы в экономической и социальной сферах. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, накануне, 27 января, этот вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.

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»В самое сложное время в борьбе с коронавирусом нашему краю помогали столичные медики, практически непрерывно находившиеся здесь с мая по июль. Краю было безвозмездно передано 1,2 миллиона комплектов средств индивидуальной защиты, 50 тысяч упаковок лекарств, 30 тысяч тестов, 24 единицы оборудования, 800 единиц медицинской мебели. Мы благодарны всем медикам и лично Сергею Семеновичу за помощь краю в прошедшем году», — подчеркнул глава Забайкалья.

Он также напомнил, что в конце 2020 года краевая столица получила из Москвы 30 современных троллейбусов. Осуществлялось взаимодействие в сфере культуры, спорта, в образовании.

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