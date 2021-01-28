Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль рискует обвалиться до 79 рублей — эксперт.

Российская валюта 27 января открылась ростом к иностранным валютам, но в плюсе она торговалась недолго. С открытия европейской сессии стала дешеветь нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Обвал курса евро спровоцировал бегство в защитные активы. Рубль заметно подешевел к доллару на фоне возобновления активного подъема американской валюты на глобальном валютном рынке. Курс доллара подскочил с минимума 74,84 руб. до 75,98 руб.

Пара евро/рубль повысилась на 0,5%, до 81,84 руб., фунт/рубль — на 0,54%, до 103,72 руб. Евро ускорил падение к доллару США после комментариев члена совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клааса Кнота, который выразил обеспокоенность относительно обменного курса.

Он заявил, что у ЕЦБ есть инструменты для противодействия укреплению евро в случае необходимости. Также он сообщил, что регулятор имеет возможности для дальнейшего снижения ставки по депозитам, если это потребуется для приближения к целевому показателю инфляции.

На американской сессии рубль укреплялся до 75,45 руб. Отскок по основным валютам вызвали слабые данные по изменению объема на товары длительного пользования.

Дополнительную поддержку рубль получил от резкого повышения цен на нефть после публикации отчета минэнерго США. За последнюю неделю запасы нефти в США снизились на 9,9 млн баррелей, до 476,7 млн баррелей (прогноз был 430 тыс. баррелей).

После заседания FOMC и выступления Джерома Пауэлла доллар укрепился. Тут он уже выступал, скорее всего, как защитный актив, потому что американские фондовые индексы потеряли больше 2%.

Пауэлл обрисовал мрачную картину экономики, особенно рынка труда. Он заявил, что экономический «путь впереди остается весьма неопределенным» с возобновлением роста заражений, госпитализации и смертей от COVID-19.

Сегодня, 28 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $55,47 за баррель. Доллар торгуется в плюсе к основным валютам. Наибольшее снижение показывают австралиец и новозеландец. Это указывает на то, что участники рынка не хотят сейчас рисковать.

Из важных событий на сегодня — ВВП США за IV квартал 2020 года. Учитывая приближающиеся выходные, готовимся к ослаблению рубля до 77,80 руб. при укреплении доллара на Форекс — до 79 руб.

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