Урумчи, Китай, , 07:53 — REGNUM Валовый региональный продукт Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая вырос на 3,4% в годовом исчислении до 1,38 трлн юаней (около $213 млрд) в 2020 году, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

В прошлом году добавленная стоимость добывающей отрасли региона достигла 189,13 млрд юаней, что на 4,3% выше в годовом исчислении. В обрабатывающей промышленность показатель приблизился к 474,45 млрд юаней, что на 7,8% больше в годовом исчислении.

Добавленная стоимость в сфере услуг выросла на 0,2% в годовом исчислении до 707,19 млрд юаней. Общий объем производства в сельском хозяйстве, лесничестве, рыболовстве и животноводстве достиг 431,56 млрд юаней в прошлом году, что на 4,7% больше в годовом исчислении.

Производство хлопка в Синьцзяне, который является крупнейшей зоной выращивания культур, превысила 5,16 млн тонн в 2020 году, составив 87,3% общего объема по всему Китаю.