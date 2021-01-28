Куньмин, Китай, , 07:47 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая планирует стать всекитайской базой чистой энергетики, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

К 2025 году установленная электроэнергетическая мощность провинции достигнет 130 млн кВт, из которой более 86% будет приходиться на «чистую» энергетику, заявил замдиректора комиссии развития и реформы провинции Чжоу Миньсин.

Провинция намерена развивать строительства мега гидроэнергетических проектов вроде «Удундэ», «Байхэтань» и «Тоуба» на реках Цзиньша и Меконг, отметил Чжоу.

Провинция также ускорит строительство ветроэнергетических проектов, которые обеспечат 8 млн кВт энергии, а также проектов солнечной энергетики, которые предоставят 3 млн кВт энергии.