Тюмень, , 06:27 — REGNUM В тюменском коттеджном посёлке Комарово была обнаружена жуткая свалка шкур и останков животных. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации Тюмени.

Жители Комарово сообщают, что в их коттеджном посёлке это уже третий случай, когда в лесополосе появляются биологические отходы. По словам пресс-секретаря горадминистрации Тюмени Гульнары Сидоркиной, специалисты муниципального «ЛесПаркХоза» уже расчистили свалку и обратились в полицию.

Отмечается, что с останками крупного рогатого скота приходится сталкиваться и жителям центра Тюмени. Кости и останки разделанных туш сбрасываются прямо в мусорные контейнеры. При этом, как отмечают в пресс-службе регоператора по обращению с отходами оОО «ТЭО», мусоровозы забирать подобные отходы не могут, так как биоотходы нельзя перерабатывать на сортировочном заводе. При обнаружении останков животных транспортировщик производит фотофиксацию нарушения и передает информацию региональному оператору, который в свою очередь обращается в надзорные органы и в полицию.