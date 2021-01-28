Сиэтл, США, , 06:20 — REGNUM Убытки в размере $11,9 млрд понесла по итогам 2020 года американская корпорация Boeing. Об этом свидетельствует отчетность компании, опубликованная на сайте организации.

Выручка Boeing за указанный период составила почти $58,2 млрд. Наибольшие убытки — $8,4 млрд — компания понесла в четвертом квартале 2020 года. В корпорации пояснили, что указанный ущерб связан с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса, а также ситуацией с самолетами модели 737 MAX, временно снятыми с эксплуатации из-за технических проблем.

Вместе с тем Boeing объявил о планах начать в конце 2023 года поставки новых широкофюзеляжных авиалайнеров модели 777X.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании разрешили вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX для совершения пассажирских перевозок в своем воздушном пространстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Tesla впервые получила прибыль по итогам года