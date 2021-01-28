Тюмень, , 05:49 — REGNUM Тюменское ООО «МЕТА» выплатит штраф свыше более 550 тыс. рублей за нарушение закона «О защите конкуренции». Арбитражный суд Тюменской области усмотрел наличие сговора на торгах по закупке услуг сопровождения и развития электронного документооборота данной фирмы с ООО «Бюрократ», сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Судом установлено, что для участия в торгах ООО «МЕТА» и ООО «Бюрократ» использовали одинаковые IP — адреса, места фактического расположения, компьютерное оборудование и так далее. Заявки являлись аналогичными и подавались одновременно. За картельный сговор на ООО «МЕТА» был наложен административный штраф. Фирма-нарушитель, не согласившись с решением антимонопольщиков, обратилась в суд. Арбитражный суд Тюменской области оставил иск без удовлетворения.

«Картели являются одними из самых опасных правонарушений в сфере экономики. Поэтому законодательством предусмотрены достаточно серьезные наказания за такие правонарушения. Для юридических лиц размер административного штрафа может достигать 50% от начальной стоимости предмета торгов. Для должностных лиц, кроме административной ответственности, ещё и дисквалификацию на срок до трёх лет. Установлена также уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до семи лет», — прокомментировал решение арбитража заместитель руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин.