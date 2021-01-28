Любляна, , 05:27 — REGNUM Правительство Словении выпустило международные долгосрочные облигации на общую сумму €500 млн, 27 января сообщается на сайте словенского минфина.

Сроком действия ценных бумаг составляет 60 лет, а процентная ставка по ним — 0,6875% годовых. При этом доходность облигаций равняется 0,70%. Выпуск осуществлялся через банки-партнеры правительства Словении, такие как Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, BNP Paribas и HSBC.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января словенский минфин объявил, что республика заимствовала 2 млрд евро, выпустив международные облигации со сроком погашения 10 и 30 лет.

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