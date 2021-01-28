Пекин, , 04:51 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall Motors (GWM) продал 17 381 автомобиль в Россию за 2020 год, что на 41% больше в годовом исчислении, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Компания связывает этот стремительный рост продаж с ее стратегией локализации, обеспечивающей полную производственную цепочку и цепочку поставок в соответствии с нуждами конкретных рынков.

В 2019 году начала работу фабрика GWM в России, расположенная в Тульской области, которая стала первым зарубежным заводом по производству комплектных автомобилей китайских предприятий. Первый «глобальный» автомобиль HAVAL F7 вышел с производственной линии именно на этой фабрике.

У компании насчитывается порядка 100 дилеров в России от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Тюмени. Будучи крупнейшим китайским производителем «паркетных» внедорожников, GWM насчитывает 12 производственных баз полного цикла по всему миру, в то время как их продукция реализуется в 60 странах мира, включая Россию, Австралию, ЮАР и Чили.