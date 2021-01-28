Владивосток, , 04:57 — REGNUM Руководство Приморского края во время заседания российско-китайской рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и экономических зон предложили увеличить пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска до паспортных значений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В 2020 году доля внешнеторгового оборота Приморья с КНР составила 54,7%. При этом торговое сотрудничество с сопредельными регионами КНР в прошедшем и текущем годах определяется, прежде всего, эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. В связи с этим пассажирские трансграничные перевозки были в 2020 году приостановлены, а грузовые — значительно снижены.

В настоящее время через пункты пропуска «Пограничный» и «Полтавка» почти все транспортные средства выезжают из России порожними, а возвращаются с грузом. Таким образом, экспорт практически не осуществляется, а пункты пропуска работают только на ввоз товаров из КНР в Россию. При этом даже импортные грузовые направления указанных пунктов пропуска работают на 20% от своих возможностей.

Паспортная пропускная способность пункта пропуска «Пограничный» составляет до 100 транспортных средств в сутки, пункта «Полтавка» — до 110 транспортных средств в сутки. На данный момент проходит в среднем 40 и 25 большегрузов в обоих направлениях.

Также правительство Приморья предложило возобновить движения российского поезда по маршруту Гродеково-Суйфэньхэ-Гродеково после снятия коронавирусных ограничений. С 2014 года российский оператор прекратил отправку этого поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, международный автомобильный пункт пропуска «Краскино» (погранпереход Краскино — Хунчунь) в Приморье временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны с 28 января по 14 февраля 2021 года.