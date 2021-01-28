Шэньси, , 04:02 — REGNUM Провинция Шэньси на северо-западе Китая обеспечила рост внешней торговли на уровне 7,3% в годовом исчислении до рекордных 377,21 млрд юаней (около $58,39 млрд) в 2020 году, несмотря на эпидемию COVID-19, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

По данным таможни столицы региона города Сианя, экспорт Шэньси достиг 192,96 млрд юаней, что на 3% больше в годовом исчислении, в то время как импорт достиг отметки 184,25 млрд юаней, а это на 12,2% больше в годовом исчислении.

В провинции наблюдался значительный рост импорта основных товаров и ключевой сельхозпродукции в прошлом году. Объем импорта сырой нефти вырос на 60,5% в годовом исчислении, в то время как импорт соевых бобов — на 33,2%.