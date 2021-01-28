Москва, 28 января 2021, 03:46 — REGNUM Банк ВТБ реализовал свои намерения, о которых заявлял ранее, и обратился с банкротным иском к владельцу алмазодобывающего предприятия «АГД Даймондс» — ООО «Открытие промышленные инвестиции». Иск пока не принят к производству и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.
Иск в суд поступил 27 января 2021 года. Сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, неизвестна. Между тем в конце ноября 2020 года суд удовлетворил иск банка к ООО о взыскании долга по кредиту от 2017 года. Арбитраж взыскал по делу в пользу истца 872 884 684,45 доллара США. В базе арбитража фигурирует апелляционная жалоба, поданная 12 января 2021 года, но пока не сообщается дата рассмотрения.
Кредит был взят на покупку у «Лукойла» акций АО «Архангельское геологодобычное предприятие» («АГД Даймондс»), которое занимается добычей алмазов.
«АГД Даймондс» разрабатывает алмазоносное месторождение в Архангельской области — первое по запасам в Европе и седьмое в мире.
ООО «Открытие промышленные инвестиции» принадлежат АО «Открытие Холдинг», которое также является фигурантом банкротного дела, не рассмотренного до конца. АО проиграло крупный иск, задолжав в итоге ВТБ Банку 13,6 млрд рублей. Помимо этого, банк «Траст» отдельным иском требует с АО 34,7 млрд рублей. Средства для покрытия долгов холдинг, похоже, пытается изыскать в своём бывшем иностранном активе, к которому подал иск на 437 млрд рублей.