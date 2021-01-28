Москва, , 03:26 — REGNUM Новый рекорд по сумме иска установило АО «Открытие холдинг», которое обратилось с претензиями на 437 млрд рублей. Ответчиком в деле, которое арбитраж Москвы пока не принял к производству, выступает кипрский офшор «Открытие инвестментс сайпрус лимитед» (Otkritie Investments Cyprus Limited), передаёт ИА REGNUM.

Иск от акционерного общества поступил в суд 27 января 2021 года. Сумма требований — 437 322 094 688 рублей, но детали пока неизвестны. Предположительно речь идёт о долгах по займам, так как ранее СМИ связывали ответчика с АО «Открытие холдинг».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года банк «Траст» также подал крупный иск к финансовой группе, потребовав с АО более 34,7 млрд рублей (оставлен без движения до 12 февраля). И именно «Траст» на сегодня один из крупнейших кредиторов по банкротному иску к АО «Открытие Холдинг», слушать который должны были начать сегодня, 27 января 2021 года, но заседание отложили на 24 февраля.

Напомним, также «Банк ВТБ» до этого взыскал с компании 13,6 млрд рублей.