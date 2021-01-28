Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Чистая прибыль американской компании Tesla по итогам 2020 года составила $721 млн. Об этом свидетельствует отчетность, опубликованная 27 января на сайте организации.

Прошлый год стал первым в истории этого автопроизводителя, когда он получил прибыль. В 2018 и 2019 годах убытки Tesla составили почти $1 млрд и $862 млн соответственно.

По итогам 2020 года выручка компании достигла более $31,5 млрд, в то время как за предыдущий период указанный показатель составил примерно $24,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января портал «Автостат Инфо» распространил информацию о том, что по итогам 2020 года компания Tesla продала 499,5 тысячи автомобилей.

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