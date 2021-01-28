Москва, , 03:17 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов в ходе встречи в Москве с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой заявил, что в течение пяти лет поток туристов в регион увеличится в 3—5 раз и на них область заработает, увеличив доходы бюджета на 40%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Глава Приамурья подчеркнул, что «фишками» области являются промышленный и событийный туризм. Он уверен, что поток туристов хлынет на космодром «Восточный», параллельно можно будет побывать на ГЭС, предприятиях АПК, объектах газохимии и газопереработки. Заинтересует людей и возможность в один день посетить Амурскую область и Китай.

Привлекательным для туристов станет и создаваемая в Благовещенске «Золотая миля» — в неё входят трансграничная канатная дорога, гостиница международного класса, развлекательный комплекс.

«Для успешной реализации проектов необходима поддержка государства по созданию «тяжеловесной» для любого инвестора и муниципалитета обеспечивающей инфраструктуры. Соответствующая заявка по двум таким объектам — ливневая канализация и берегоукрепление реки Зеи в Благовещенске — на общую сумму 2,1 млрд рублей направлена в Ростуризм», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, у российских туристов стали пользоваться популярностью гастрономические туры. Спрос на такие туры ежегодно растёт на 17%.