Пекин, , 03:02 — REGNUM Еще шесть городов Китая присоединились к «клубу триллионников» по объему валового регионального продукта в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Город Хэфэй, столице провинции Аньхой на востоке Китая обеспечил ВРП на уровне 1,0046 трлн юаней (около $155 млрд) в 2020 году при годовом росте ВРП на уровне 4,3%. Столица провинции Шаньдун также на востоке Китая город Цзинань отчитался о росте ВРП на уровне 4,9% в прошлом году до отметки 1,0141 трлн юаней.

Ранее также стало известно, что города Наньтун, Цюаньчжоу, Фучжоу и Сиань обеспечили рост ВРП на уровне более одного триллиона юаней в прошлом году. Таким образом, общее количество «городов-триллионников» в Китае по уровню ВРП достигло 23.

Восемь таких городов расположены в регоине Дельты Янцзы, который включает провинции Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой, а также Шанхай. Шанхай стал первым городом этого клуба Китая, преодолев триллионную отметку в 2006 году. ВВП Китая в 2020 году вырос на 2,3% в годовом исчислении, достигнув отметки 101,6 трлн юаней.