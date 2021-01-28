Тегеран, , 09:29 — REGNUM Добыча иранского газа на совместном с Катаром газовом месторождении в Персидском заливе за год составила 220 миллиардов кубометров, заявил управляющий директор нефтегазовой компании Pars Мохаммад Мешкинфам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 января.

Выступая на пресс-конференции в иранской столице, Мешкинфам заявил, что ежегодная добыча Ирана на этом месторождении составляла всего 12 миллиардов кубометров, когда проект был открыт в 2002 году.

«Сейчас данное месторождение обеспечивает около 70% внутреннего потребления страны, в то время как в 2002 году оно покрывало всего 10% внутренних потребностей», — сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время Иран добывает около 700 миллионов кубометров газа в сутки с месторождения Южный Парс. Мешкинфам также отметил, Иран в настоящее время опережает Катар в добыче газа с общего месторождения.