Тегеран, , 10:17 — REGNUM За последние 10 месяцев текущего иранского года (20 марта 2020−19 января 2021) из северной иранской провинции Гилян экспортировано товаров на сумму 591 миллион долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 января.

Порт Астара на южном побережье Каспийского моря расположен вдоль коридора Север-Юг и играет ключевую роль в расширении экспорта и торговли на общегосударственном уровне, охватывая 45% торговли в провинции Гилян.

Генерал-губернатор иранской провинции Арсалан Заре в мае 2020 года объявил о плане экспортировать из провинции в текущем иранском году ненефтяной товар на 600 миллионов долларов, отметив, что в прошлом году данный показатель составил 500 миллионов долларов.

По словам Заре, несмотря на многочисленные проблемы и санкции, в этой провинции наблюдался 16-процентный рост экспорта и 74-процентный рост таможенных доходов. Он также отметил, что в текущем иранском году (начиная с 20 марта 2020 года) все секторы экономики страны нацелены на развитие производства.