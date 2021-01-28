Шанхай, Китай, , 02:55 — REGNUM После 1,7% роста экономики в 2020 году на фоне эпидемии нового коронавируса, власти Шанхая задались целью обеспечить рост ВРП города на уровне 6%, сообщает агентство Синьхуа.

Выступая на ежегодной сессии Шанхайского собрания народных представителей, мэр города Гун Чжэн заявил, что ВРП города упал на 6,7% в первом квартале 2020 года, однако город сумел обеспечить стремительное восстановление экономики в квартальном исчислении.

ВРП Шанхая за первые три квартала 2020 года просел на 0,3% относительно аналогичного периода 2019 года, сообщают данные Шанхайского муниципального бюро статистики, выпущенные в октябре.

По словам Гуна, Шанхай задался целью обеспечить рост ВРП на уровне более 6% в этом году, удерживая рост потребительских цен на уровне 2,5%. В 2020 году индекс потребительских цен Шанхая вырос на 1,7% в годовом исчислении. Кроме того, было создано 570 тыс. новых рабочих мест, а городская безработица осталась на уровне 4,4%.

ВРП Шанхая вырос с 2,69 трлн юаней (около $415 млрд) в 2015 году до 3,87 трлн юаней в 2020 году, а ВРП на душу населения превысил $23 тыс.