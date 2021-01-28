Ханчжоу, Китай, , 02:48 — REGNUM Валовый региональный продукт провинции Чжэцзян на востоке Китая вырос на 3,6% до более чем 6,46 трлн юаней (около $1 трлн) в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Прибрежная провинция сумела мощное восстановление экономики в квартальном исчислении в связи со сдерживанием эпидемии нового коронавируса.

ВРП вернулся к росту на уровне 0,5% в годовом исчислении за первую половину году и 2,3% в период с января по сентябрь прошлого года после 5,6% падения в первом квартале, было заявлено на ежегодной сессии законодательного органа региона.

Экспорт Чжэцзяна вырос на 9,1% в годовом исчислении до почти 2,52 трлн юаней в прошлом году, что составляет 14% общего по стране против 13,4% в 2019 году.