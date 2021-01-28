Куньмин, Китай, , 02:43 — REGNUM Валовый региональный продукт провинции Юньнань на юго-западе Китая вырос на 4% в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

ВРП региона достиг 2,45 трлн юаней (около $377,79 млрд) в 2020 году, сообщил исполняющий обязанности губернатора провинции Ван Юйбо во время доклада о правительственной работе на сессии парламента региона.

По словам Вана, располагаемый подушевой доход жителей сельских и городских районов провинции вырос на 3,5% и 7,9% соответственно в прошлом году. На 2021 год власти запланировали рост ВРП Юньнани на уровне более 8%.