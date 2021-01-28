Нанкин, Китай, , 02:40 — REGNUM Рост ВРП китайского «экономического парника» провинции Цзянсу в 2020 году достиг 3,7% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

ВРП региона достиг 10,27 трлн юаней (около $1,59 трлн) в прошедшем году, в то время как провинция стала вторым после Гуандуна регионом страны, где ВРП превысил 10 трлн юаней. ВРП Гуандуна вырос на 2,3% и достиг уровня 11 трлн юаней.

В 2021 году провинция Цзянсу намерена обеспечить рост ВРП на уровне более 6%, говорится в докладе о правительственной работе, представленном на ежегодной сессии местного законодательного органа.

ВРП региона на душу населения достиг 125 тыс. юаней (около $19,23 тыс.) в прошлом году, что является первым местом среди всех регионов страны. В ближайшие пять лет провинция будет стремиться достичь подушевого ВРП на уровне 150 тыс. юаней, заявил губернатор У Чжэньлун, добавив, что к 2035 этот показатель удвоится по отношению к 2020 году.